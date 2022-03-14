شركة الكهرباء تضيء مساكن القداحية بوادي زمزم

نفذت فرق الصيانة التابعة لدائرة توزيع تاورغاء، خط 11ك ف، لتغذية محطة الوحدات السكنية، المعروفة بشعبية 18 في بلدة القداحية بوادي زمزم، القريبة من بلدة أبوقرين الاستراتيجية.

ووفقًا لما نشرته الشركة العامة للكهرباء على منصاته الإعلامية؛ فقد شُحنت المحطة ووصل التيار الكهربائي إلى مساكن الشعبية والمزارع القريبة منها،في القداحية، “التي تعاون سكانها ووقفوا مع فرق الصيانة لأداء عملهم على أكمل وجه”، بحسب وصف الشركة

تجدر الإشارة إلى أن القداحية من المناطق التي يخترقها الطريق الدولي الرابط بين الشمال والجنوب مروراً بمدن بلدية الجفرة ودان وهون وسوكنة في اتجاه سبها، وكانت هذه الطريق مغلقة بسبب المعارك الحربية السابقة؛ مما ألحق إهمالاً بجميع قطاعات المنطقة الممتدة من تاورغاء إلى أبوقرين إلى القداحية و أبونجيم، ولا سيما قطاع الكهرباء.

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