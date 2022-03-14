صحيفة العرب اللندنية: النفط سيرجح كفة باشاغا أمام المجتمع الدولي

أكدت تقارير عربية أن ملف النفط من المتوقع أن يرجح كفة، رئيس حكومة الليبية، فتحي باشاغا، في ميزان الموقف الدولي من الأزمة الليبية.

وقالت جريدة “العرب اللندنية” في تقرير لها: النفط أهم سلاح قد يتم اللجوء إليه لإجبار الدبيبة على فسح المجال أمام الحكومة الجديدة.

وأضاف التقرير بعض الأطراف الدولية والإقليمية أعربت عن خشيتها من إغلاق الموانئ والحقول النفطية في شرق ليبيا احتجاجًا على رفض الدبيبة تسليم مقاليد الحكومة لـباشاغا.

وتابع هذه المخاوف تأتي وسط الوضع المضطرب الذي تشهده الأسواق العالمية نتيجة التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

واستطرد دعم الجيش الوطني ومجلس النواب والزعامات القبلية في المنطقتين الشرقية والجنوبية، لحكومة باشاغا، يزيد من احتمالات استعمال سلاح النفط للضغط على حكومة الدبيبة كي تقبل بتسليم السلطة.

واستكمل القوى الدولية ستدفع بالدبيبة إلى تسليم مفاتيح مكتبه إلى باشاغا ومن المرجح التوصل إلى حل يرضي الدبيبة ويتمثل في منحه ضمانات سياسية وقانونية بعدم ملاحقته قضائيًا على ما يعتبره معارضوه تهمًا تلاحقه ومنها إهدار المال العام.

وواصل باشاغا يمتلك مفاتيح اللعبة السياسية في ليبيا ويعتبر رقمًا صعبًا في المعادلة من خلال تجربته ومواقفه ودوره في صناعة الأحداث.