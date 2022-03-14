العرادي: على الشعب الليبي دعم مقترح «المنفي» بكل قوة

قال عبد الرزاق العرادي، عضو ملتقى الحوار السياسي، إنه عندما يكون الحديث عن الانتخابات؛ على الشعب الليبي أن يعي أن المجلسين لم يتوافق طيلة السبع سنوات الماضية وأن الحكومتين -مهما ادعيا- لا يملكاني في الانتخابات إلا اقتراح مشاريع قوانينها، ولذلك فإن الحل يكمن فيما صرح به رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي بأنه في حالة عدم توافق اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة على قاعدة دستورية فإن المجلس الرئاسي سيقوم باعتمادها ، وفق قوله.

أضاف على فيسبوك: “هذا إما أن يشكل حالة ضغط على المجلسين للوصول لتوافق، أو يكون الحل الأمثل لإصدار القاعدة الدستورية، وإذا أضاف الرئاسي لمقترحه؛ اصدار القاعدة وقوانين الانتخابات يكتمل الأمل، أقول للشعب الليبي هذا هو الأمل الوحيد -الذي طالما طالبت به في الملتقى وعلى الشعب الليبي دعمه ودعم مقترح المجلس الرئاسي بكل قوة” على حد تعبيره.