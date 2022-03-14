السوق الموازية: استقرار في أسعار صرف العملات الأكثر تداولا أمام الدينار

استقرت أسعار صرف أغلب العملات الدولية الأكثر تداولا أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الإثنين، مقارنة بما سجلته في ختام تعاملات أمس الأحد، إذ سجل الدولار 4.98 دينار.

وظل سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) عند 5.36 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.54 دينار، دون أي تغيير يذكر عن الأسعار المسجلة أمس، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

– السوق الرسمية: الإسترليني يتراجع أمام الدينار

كما حافظت العملتان التركية والتونسية على أسعار الصرف ذاتها، إذ سجلت الليرة التركية 0.35 دينار، والدينار التونسي 1.67 دينار ليبي.