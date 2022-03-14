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ليبيا تسجل 6 وفيات و304 إصابات بكورونا.. 121 منها حرجة

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض عبر تحديثه الوبائي عن الأحد أن ليبيا قد سجلت، في آخر 24 ساعة، ست وفيات بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا فيما بلغ عدد الإصابات الجديدة بالفيروس 304 حالة، من بينها 121 حالة في أوضاع حرجة.

وذكر المركز عبر بيانه أنه تسلم 2,155 عينة جاءت من 17 مختبرًا من ربوع ليبيا كافة، كان من العينات 1,851 عينة سلبية والبقية مصابة لتبلغ نسبة الحالات الموجبة 14% كما فصلت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الحالات الموجبة بحسب المدن وكانت أكثر الإصابات من مدينة طرابلس بــ 207 حالات؛ كونها أكثر المدن إجراء للفحوصات اليومية ونظرًا للكثافة السكانية العالية للعاصمة.

وأورد بيان المركز عدد الحالات المتماثلة للشفاء وقد بلغت 853 حالة معافاة، أما حالات الوفيات الست بسبب الفيروس في عموم ليبيا؛ فإن أربعة منها في المنطقة الغربية وحالتان في المنطقة الشرقية، فيما لم يسجل الجنوب الليبي أي حالات وفاة.

 

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قناة 218 الليبية

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