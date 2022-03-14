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باشاغا: بقاء الدبيبة في مكتبه لن يمنعنا من ممارسة مهامنا في مكان آخر من طرابلس

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، أن بقاء عبد الحميد الدبيبة في مكتب رئيس الوزراء في العاصمة، لن يمنعه من ممارسة مهامه كرئيس للحكومة من مكان آخر في طرابلس.

باشاغا وفي تصريحات لصحيفة “فاينانشيال تايمز” قال: أنوي الانتقال إلى العاصمة بأكثر الطرق الممكنة سلميًا، فالحكومة لن تتورط في أي عنف أو صراع، مضيفًا حكومتي ستصل طرابلس في الأيام القليلة المقبلة، ولن تكون هناك حكومة موازية أخرى، فسبب عدم دخولنا العاصمة حتى الآن هو تجنب خطر الصراع.

وتابع تواصلت مع القوات على الأرض والنخبة السياسية لتجنب المواجهة، فهدفي هو قيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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