جمارك ميناء طرابلس: وصول أكثر من 45 ألف طن من القمح وأكثر من 25 ألف طن من الشعير

قال مدير مركز الجمارك بميناء طرابلس البحري “يوسف البوعيشي”، إن السلع متوفرة والحركة بالميناء تسير بشكل طبيعي، وإن بواخر الحبوب والسلع الغذائية تصل تباعا إلى جميع الموانئ.

وأكد “البوعيشي” في تصريحات تلفزيونية، أن إجمالي كميات القمح التي وصلت إلى ميناء طرابلس خلال هذه الفترة بلغ 45.5 ألف طن، و102 ألف طن من الذرة، و25.7 ألف طن من الشعير، و17 ألف طن من الصويا.

وأفاد “البوعيشي” بوصول باخرتين إلى ميناء طرابلس، واحدة محملة بـ15 ألف قنطار من القمح، والأخرى محملة بـ27 ألف قنطار من الذرة، فيما تنتظر باخرة ثالثة محملة بالقمح في منطقة المخطاف بالميناء الدخول.

وأضاف مدير مركز الجمارك بميناء طرابلس البحري “يوسف البوعيشي” أنه يجري إفراغ 5 بواخر محملة بالسكر، فيما تنتظر ناقلة وقود داخل منطقة المخطاف بالميناء الدخول.