تونسي وليبي بتاجوراء يزوران مستندات وأختام شركات كبرى

تمكن منتسبو مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن تاجوراء من ضبط عنصرين إجراميين يحترفان تزوير المستندات الرسمية والأختام الحكومية بإتقان عالٍ وسجلت التحريات عليهما العديد من قضايا التزوير.

وكان مصرف الجمهورية فرع تاجوراء الوسط هو من أبلغ عن آخر عمليات التزوير التي كشفت العنصرين حين حضرا إلى المصرف وبحوزتهما مستندات تفيد أن أحدهما مدير شركة ليبيا للاتصالات والتقنية.

اصطحب المزوران معهما كل المستندات المطلوبة، لفتح حساب، مما دفع موظفي المصرف للارتياب؛ كون اسم الشركة مطابق لشركة LTT المعروفة، وأبلغت إدارة المصرف رجال الأمن.

وذكرت المديرية أن المعني الأول تونسي الجنسية والثاني ليبي وأن مستنداتهما ومستندات الشركة كافة مزورة، وكانا يحاولان إيداع صكوك صادرة لصالح شركة ال تي تي في هذا الحساب ومن ثم سحبها لصالحهما.

وأشارت الداخلية، في منشور لها بهذا الخصوص، إلى أنه سبق للمزورين ارتكاب الجريمة ذاتها في أحد المصارف داخل طرابلس، وأن هناك مذكرة شكوى بالخصوص من قبل شركة الاتصالات مقدمة إلى مكتب النائب العام في هذا الشأن.

واعترف الشخص الآخر بحيازته أختامًا أمنية وخدمية وأختام ترخيص المركبات الآلية وكتيبات مركبات آلية وعقود بمنزله لتداهم الشرطة منزله، في وقت لاحق، حيث صادرت الأختام والمستندات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيالهما، وإحالتهما إلى مركز شرطة تاجوراء لاستكمال عرضهما على النيابة العامة.

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