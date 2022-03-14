باسيل الترجمان: واشنطن تسعى لاستعمال المجموعات الإرهابية لإشعال ليبيا

أكد الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية باسيل الترجمان، أن واشنطن تسعى لاستعمال المجموعات الإرهابية في ليبيا وعدة دول ودعمهم لإشعال هذه المناطق.

وقال الترجمان، في تصريحات صحفية: يجب الحذر من إعادة السيناريوهات التي وقعت في المنطقة العربية في 2011، مضيفًا المجموعات الإرهابية نفذت سيناريو الفوضى الهدامة، وتدفق الآلاف تحت شعارات متعددة لتنفيذ المخطط.

وتابع الجماعات الإرهابية والمتطرفة مستأجرة، ولن تتوانى عن تقديم خدماتها في أي منطقة بالعالم، مردفًا بعض قيادات جماعة الإخوان المصنفة إرهابية في العديد من الدول بدؤوا في تقديم الفتاوى والمواقف لصالح الغرب وواشنطن.

وواصل الترجمان الجماعات الإرهابية وجماعة الإخوان يسعون لتقديم خدماتهم لمشغليهم وعلى رأسهم واشنطن، مستكملًا بريطانيا هي العقل المدبر للجماعات، في حين تقوم واشنطن بتحريك الأخيرة لإدارة هذه الجماعات.