ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

14 March, 2022

صوت المجلس الأعلى للدولة ،اليوم الاثنين ،على تشكيل لجنة من 12 عضو تكون مهامها إعداد قاعدة دستورية بالتوافق مع مجلس النواب ،وفق ما أفاد به المتحدث باسم المجلس محمد عبدالناصر.

و أكد الناصر في تصريحات صحفية أن المجلس اتفق خلال الجلسة على اختيار لجنة اعداد القاعدة الدستورية بالتوافق مع مجلس النواب.

و انطلقت الجلسة صباحا في مقر المجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس، بعد بلوغها النصاب القانوني بتجاوز الحضور 56 عضوا، و ناقشت الجلسة المستجدات السياسية الأخيرة واختيار أعضاء اللجنة المشتركة مع مجلس النواب لإعداد قاعدة دستورية.