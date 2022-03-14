ليبيا
الأعلى للدولة يختار أعضاء لجنة إعداد القاعدة الدستورية
بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |
14 March, 2022
صوت المجلس الأعلى للدولة ،اليوم الاثنين ،على تشكيل لجنة من 12 عضو تكون مهامها إعداد قاعدة دستورية بالتوافق مع مجلس النواب ،وفق ما أفاد به المتحدث باسم المجلس محمد عبدالناصر.
و أكد الناصر في تصريحات صحفية أن المجلس اتفق خلال الجلسة على اختيار لجنة اعداد القاعدة الدستورية بالتوافق مع مجلس النواب.
و انطلقت الجلسة صباحا في مقر المجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس، بعد بلوغها النصاب القانوني بتجاوز الحضور 56 عضوا، و ناقشت الجلسة المستجدات السياسية الأخيرة واختيار أعضاء اللجنة المشتركة مع مجلس النواب لإعداد قاعدة دستورية.
رابط مختصر
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك