صوت المجلس الأعلى للدولة ،اليوم الاثنين ،على تشكيل لجنة من 12 عضو تكون مهامها إعداد قاعدة دستورية بالتوافق مع مجلس النواب ،وفق ما أفاد به المتحدث باسم المجلس محمد عبدالناصر.
و أكد الناصر في تصريحات صحفية أن المجلس اتفق خلال الجلسة على اختيار لجنة اعداد القاعدة الدستورية بالتوافق مع مجلس النواب.
و انطلقت الجلسة صباحا في مقر المجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس، بعد بلوغها النصاب القانوني بتجاوز الحضور 56 عضوا، و ناقشت الجلسة المستجدات السياسية الأخيرة واختيار أعضاء اللجنة المشتركة مع مجلس النواب لإعداد قاعدة دستورية.