«النهر الصناعي»: بدء ضخ المياه تدريجيا في خط «أبوزيان – الرحيبات»

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بدء ضخ المياه بشكل تدريجي في خط نقل المياه «أبوزيان – الرحيبات» حتى الصمام رقم 2.

وأشار الجهاز إلى أن الضخ عبر هذا الخط توقف في وقت سابق جراء الاعتداءات والتوصيلات غير الشرعية عليه، وسرقة صمامات تصريف الهواء به؛ حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الإثنين.

ووجه النائب العام، المستشار الصديق الصور، بإزالة تلك التعديات، ثم باشرت فرق الصيانة تأهيل الخط مجددا بعد استعادة الصمامات المسروقة، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن حجم الضرر من قبل المعتدين في بعض المناطق، أعاق أعمال الصيانة، مطمئنا الأهالي في جبل نفوسة، بأن الجهاز يورد جميع المواد التي يحتاجها خط النقل، لضمان استقرار وضع الإمداد المائي لهذا العام.

وناشد الجهاز، الجهات الأمنية والمسؤولة في مناطق الجبل، حماية الخط ومكوناته، وتوفير الأمن لفرق التشغيل والمراقبة.