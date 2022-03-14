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الأجهزة الأمنية بوادي كعام تخلي موقعين من الأراضي المعتدى عليها

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أخلت الدوريات التابعة لإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، الأحد، موقعين داخل مشروع كعام الزراعي المجاور لمدينة الخُمس الساحلية.

تبلغ مساحة الموقعين 32 هكتارًا ، وتم إخلاء 8 مقسمات وإيقاف أعمال البناء عليهما داخل المنطقة “د”، وحضر إجراءات الإخلاء أعضاء من مديرية أمن الخُمس وجهاز الشرطة الرزاعية.

وأشارت الداخلية، في منشور لها على منصتها الإعلامية، إلى أن هذه الإخلاءات تأتي بناءً على تعليمات النائب العام، ضمن الحملة الأمنية لوقف الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي والغابات المملوكة للدولة.

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قناة 218 الليبية

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