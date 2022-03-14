الجراري: منع مصر تصدير القمح والدقيق والزيت لمدة 3 أشهر سيترتب عليها شح السلع في رمضان

أكد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة ابراهيم الجراري ارتفاع أسعار الزيت والدقيق في ليبيا فور إعلان مصر وقف تصدير 8 سلع أساسية لمدة 3 أشهر.

الجراري وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية” أمس الأحد، أوضح أن القرارات المصرية بمنع تصدير القمح والدقيق والزيت لمدة ثلاثة أشهر سيترتب عليها شح السلع وارتفاع الأسعار بحلول رمضان.

وأشار إلى أنه خاطب الحكومة والسلطات الليبية بحل عاجل لتوفير ودعم السلع الأساسية، مطالبًا القيادة المصرية باستثناء ليبيا التي تعتمد على تلك السلع من هذا القرار خلال شهر رمضان فقط.

وبين أن هناك شحنات زيت مصرية تم إيقافها على الحدود المصرية بعد قرار الوزارة المصرية، لافتًا إلى أن ليبيا كانت تعتمد على مصر وتونس كبديل لأوكرانيا في هذه السلع.