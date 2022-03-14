شركة الكهرباء: لم يلمس المواطن التحسن في أداء الشبكة بسبب انخفاض الغاز

قالت الشركة العامة للكهرباء، إنه رغم تحسن الجو خلال هذه الأيام والذي من المفترض أن ينعكس إيجابيا على المواطن ويلمس التحسن في أداء الشبكة الكهربائية إلا أن معضلة إنخفاض الغاز من أهم المشاكل التي تواجه الشركة، حيث سجلت محطات التوليد العاملة بالغاز اليوم الإثنين انخفاضاً ملحوظاً في ضغط الغاز المغذي لتلك الواحدات الأمر الذي ترتب عنه عجز في التوليد وصل إلى حوالي 400 ميجاوات.

أضافت الشركة في بيان: “كما نوهنا سابقاً فان ادارة محطات التوليد ستلجأ على استعمال الوقود الخفيف (الديزل) لتغذية المحطات كبديل عن الغاز ذو الضغط المنخفض، رغم فارق التكلفة الباهظ مضافاً اليها مصاريف نقله والمناولة، وإذ نضع المواطن الكريم في الصورة، نوجه الشكر في ذات الوقت لكادر الإدارة العامة للانتاج أحد أذرع الجيش الأزرق للشركة العامة للكهرباء على تجشمهم عناء هذه المعضلة المتكررة”.