فاينانشال تايمز: باشاغا تعهد بدخول طرابلس بشكل سلمي

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تعهد، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، فتحي باشاغا، بالانتقال إلى العاصمة طرابلس في غضون أيام لتحل الحكومة محل حكومة الوحدة المنتهية ولايتها.

وقال باشاغا، لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، إنه يعتزم الانتقال إلى العاصمة بأكثر “طريقة سلمية ممكنة” وأصر على أن حكومته لن تتورط في “أي عنف أو صراع”.

ووافق مجلس النواب، على تنصيب حكومة فتحي باشاغا في هذا الشهر، لخلافة حكومة الوحدة، غير أن الأخيرة برئاسة عبدالحميد الدبيبة ترفض التسليم حتى الآن.

وأضاف باشاغا، بحسب الصحيفة، “سنصل إلى طرابلس في الأيام القليلة المقبلة ولن تكون هناك حكومة موازية أخرى”. لافتًا إلى أن “السبب في عدم دخولنا طرابلس حتى الآن هو تجنب خطر الصراع”.