النهر الصناعي: بدء ضخ المياه تدريجيا في خط أبوزيان الرحيبات

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي البدء في ضخ المياه بشكل تدريجي في خط أبوزيان الرحيبات.

وقال الجهاز في بيان له أنه نتيجة للاعتداءات والتوصيلات غير الشرعية على خط نقل المياه (أبوزيان/ الرحيبات) وسرقة صمامات تصريف الهواء ونظرا لطبيعة المنطقة الجبلة من ارتفاع وانخفاض بخط النقل حدثت مشاكل هيدروليكية تسببت في تسريبات وتأثيرات سلبية على خط نقل أبوزيان / الرحيبات.

وأكد الجهاز أنه بناء على تعليمات النائب العام تم إزالة الاعتداءات بالتعاون مع إدارة إنفاذ القانون والشرطة الزراعية ومن ثم باشرت فرق الصيانة في إعادة ما تم الحصول عليه من الصمامات المسروقة وتركيبها على خط النقل وفق الإجراءات الفنية الهندسية للمحافظة على أنبوب نقل المياه وذلك من خزان أبوزيان حتى صمام عزل الخط (LINE VALAE 2) بمنطقة القواليش.

وأشار الجهاز إلى أنه جرى اليوم الاثنين البدء في ضخ المياه بشكل تدريجي في الخط حتى الصمام رقم 2 كما تقوم إدارة منظومة الحساونة / سهل الجفارة بإعادة تجميع الصمامات وتركيبها مرحليا ومن ثم ضخ المياه من صمام عزل على الخط إلى الصمام الذي يليه إلا أن حجم الضرر من قبل المواطنين ببعض المناطق أعاق فرق الصيانة عن إنجاز أعمالها وتوفير المياه.

وبين الجهاز أنه يقوم بتوريد جميع المواد التي يحتاجها لخط النقل بالإضافة إلى استكمال أعمال مكونات الخط من خلال شركة النهر وكذلك استقرار وضع الإمداد المائي لهذا العام.

وناشد الجهاز الجهات الأمنية والمسؤولة في مناطق الجبل لحماة الخط ومكوناته وتوفير الأمن لفرق التشغيل والمراقبة.