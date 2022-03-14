شكشك يلتقي بكوادر مركز طب الطوارئ والدعم وفريق طبي إيطالي متخصص

ليبيا – اجتمع رئيس ديوان المحاسبة أمس الأحد مع مدير مركز طب الطوارئ والدعم بحضور الملحق الصحي ميلانو، بالإضافة إلى المختصين بالمركز، حيث تم استعراض ومناقشة سير العمل بالمركز والإجراءات الفعلية المتخذة في سبيل توطين العلاج بالداخل.

وأشاد رئيس الديوان بالجهود المبذولة في هذا المجال وعلى الأخص برنامج استجلاب العناصر الوطنية المتخصصة وإتاحة الفرصة لها، لتساهم في تقديم الخدمات العلاجية لأبناء الوطن.

وفي الختام، أكد رئيس الديوان على أهمية تطوير البرنامج ليستوعب أكبر عدد ممكن من الجرحى والمرضى.

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