الاستثمار تستعد لإطلاق مركز أعمال ليبي تونسي بصفاقس

بحث رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة جمال اللموشي، مع الملحق التجاري بالسفارة التونسية عبد الرزاق المؤدب؛ الاستعدادات لإطلاق الصالون المؤسسي بمدينة صفاقس في شهر يونيو المقبل.

وتناول اللقاء، الذي عقد بمقر الهيئة بحضور رئيس غرفة الصناعة والتجارة بصفاقس رضا الفلاتي ومديرة مركز الأعمال بصفاقس لبنى الميلادي؛ دعم التعاون والتبادل بين الجانبين.

كما بحث المجتمعون مدى الاستفادة من تجربة مركز أعمال صفاقس، في إطار الدفع بتأسيس وإنشاء مركز أعمال “ليبي تونسي”؛ لمرافقة الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا وقطاع الخدمات.

ويأتي هذا الاجتماع الاستعدادي، ضمن سلسلة لقاءات تعقدها الهيئة مع جهات دولية؛ تنفيذًا لخطتها الرامية لجذب الاستثمارات وخلق تنوع اقتصادي بين القطاعات العامة والخاصة في البلدين.

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