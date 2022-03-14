البرغوثي: تدخل الدول الغربية الكبرى من أبرز التحديات التي تواجه جهود الدبلوماسية الوطنية في ليبيا

اعتبر نائب رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب حسن البرغوثي تدخل الدول الغربية الكبرى من أبرز التحديات التي واجهت وما زالت تواجه جهود الدبلوماسية الوطنية.

البرغوثي وفي تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين قال: إنه خلال الفترة بين عامي 2012 وحتى 2014 طغت على مجمل السياسة العامة للبلاد الرؤية الآيديولوجية لتيار الإسلام السياسي، وذلك بدعم من تركيا وبعض الدول الحليفة حينذاك، في ظل تحفظ بعض الدول عما يحدث في البلاد.

ونوه إلى أن وصم ليبيا بكونها دولة صراعات أهلية وفوضى أمنية بحكم تعاظم نفوذ سيطرة الميلشيات المسلحة على المشهد الداخلي بعد 2011 قد أفقدها الكثير من رصيدها في ميزان العلاقات الدولية.

وأضاف : سرعان ما انضمت تركيا لسياسات الدول الغربية النافذة في الساحة الليبية بالسعي للتفرد بالغنائم الاقتصادية، ما أعاق أي جهود لتوطيد العلاقات بين ليبيا ومحيطها العربي والأفريقي، حسب قوله.

ولفت البرغوثي إلى أن تلك التدخلات تعمقت في ظل خوض الأفرقاء الليبيين مواجهات مسلحة، حيث تمت الاستعانة بالمرتزقة والقوات الأجنبية، وهو ما زاد من القيود التي كبلت أداء السياسية الخارجية، وخاصةً في التعامل مع الدول التي دفعت بهذه القوات إلى ليبيا، فضلًا عما فرضه الانقسام المؤسسي من وجود حكومتين في السابق، من إهمال لأوضاع السفارات والجاليات الليبية بالخارج.