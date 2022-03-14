تمهيدًا للعمل من ليبيا.. الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء يزور مقره الرئيسي بطرابلس

ليبيا – قام الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء “بريجي رافيني” بزيارة تفقدية لمقر التجمع بالعاصمة الليبية طرابلس، للاطلاع على المقر من أجل التمهيد لمباشرة أعماله.

الوزير رافيني أوضح بأن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل على تسهيل عودة عمل الأمانة التنفيذية لمباشرة مهامها من مقره الدائم بالعاصمة طرابلس وأن “عبد الحميد الدبيبة” قد أعطى توجيهاته لكل الجهات ذات العلاقة من أجل العمل لإعادة نشاط التجمع من داخل الدولة الليبية.

من جهته أكد وزير الإسكان والتعمير على أن المقر سيكون جاهزًا خلال الفترة القريبة القادمة بالشكل الذي يليق بعراقة العلاقات الليبية الإفريقية، وتوفير البيئة المناسبة لعمل الاتحاد.

هذا وعقد رافيني لقاءً تقابليًا بموظفي تجمع دول الساحل والصحراء بمقره الدائم بالعاصمة الليبية وجرى خلال اللقاء عرض ومناقشة الرؤى والاستراتيجيات لعودة الحياة لهذه المؤسسة بما يخدم مصالح الدول الأعضاء.

وحضر كل من وزير الشباب “فتح الله الزني” ووزير الإسكان والتعمير “أبو بكر الغاوي” ومدير إدارة الشؤون الافريقية بوزارة الخارجية “فاتح بشينة”.

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