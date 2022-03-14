أكثر من 100 شركة ليبية ودولية تشارك في معرض الغذاء بطرابلس

تتواصل في مدينة طرابلس فعاليات الدورة الثالثة لمعرض ليبيا للغذاء، بمشاركة أكثر من 100 شركة ليبية ودولية لليوم الثاني على التوالي بعد أن شهد الأحد افتتاح رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة برفقة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج للنسخة الثالثة من المعرض، الذي لقي في الدورتين السابقتين إقبالاً من قبل المواطنين والمستثمرين على حدٍ سواء.

وتشارك في المعرض إلى جانب متخصصي الصناعات الغذائية، شركات التكنولوجيا الصناعية وشركات مكافحة الآفات الزراعية والمبردات الغذائية.

وتأمل وزارة الاقتصاد في أن يساهم هذا المعرض في تعزيز التبادل التجاري بين الدول المشاركة وهي فرنسا وبولونيا وسريلانكا وتركيا وتونس، التي كانت متواجدة بشركات متخصصة في الصناعات الغذائية ووكلاء تجاريين وضم الوفد 25 شخصًا.

وتجدر الإشارة إلى أن النسخة الثانية من المعرض التي نُظِمت عام 2019 قد شهدت زيارة 10 آلاف شخص ومشاركة 130عارض من تسع دول عربية وأجنبية.

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