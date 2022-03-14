احويلي: اخترنا 12 عضواً للجنة إعداد القاعدة الدستورية بعد التشاور مع ستيفاني

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد القادر حويلي، إن المجلس صوت على اختيار 12 عضوا للجنة إعداد القاعدة الدستورية بعد التشاور مع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز.

ونشرت قناة الأحرار، الممولة من قطر وتبث من تركيا، أسماء الأعضاء المرشحين من مجلس الدولة الاستشاري للجنة إعداد القاعدة الدستورية بالتوافق مع مجلس النواب وهم فوزية كروان، وفتح الله السريري، وأحمد يعقوب، وشعبان بوستة، وآمال الصلابي، وكامل الجطلاوي، وعبدالكريم حسين، وموسى فرج، وزينب شتي، وعبدالقادر حويلي، وشكري الأمين، ومحمد الهادي.

يشار إلى أن المستشارة الأممية طالبت مجلسي النواب والدولة بترشيح 6 أسماء لتشكيل لجنة للاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات.