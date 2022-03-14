«الكهرباء»: انخفاض ضغط الغاز أدى إلى عجز 400 ميغاوات

قالت الشركة العامة للكهرباء إن محطات التوليد العاملة بالغاز سجلت انخفاضًا ملحوظًا في ضغط الغاز المغذي لها، اليوم الإثنين، مما أدى إلى عجز وصل إلى نحو 400 ميغاوات.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن الانخفاض في ضغط الغاز جاء رغم تحسن الجو خلال هذه الأيام الماضية، الذي من المفترض أن ينعكس إيجابًا على المواطن، ويلمس التحسن في أداء الشبكة الكهربائية.

وأشارت إلى أن معضلة انخفاض الغاز من أهم المشاكل التي تواجه الشركة، موضحة أن إدارة محطات التوليد ستلجأ إلى استعمال الوقود الخفيف (الديزل) كبديل عن الغاز ذي الضغط المنخفض، وذلك «رغم فارق التكلفة الباهظ، مضافًا إليها مصاريف نقله والمناولة».