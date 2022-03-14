الراحلة: الوقود متوفر في جميع مستودعات شركة البريقة

قالت شركة الراحلة للخدمات النفطية إن الوقود متوفر في جميع مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط، نافية وجود أي أزمة أو مبرر للازدحام أمام المحطات.

وأفادت الشركة في بيان بأن عمليات التشغيل وتزويد محطات الوقود التابعة للشركة تسير بشكل اعتيادي، وأن بيان الشركة جاء بعد ملاحظة شح البنزين في سرت بدءا من سلطان شرقا وحتى الوشكة غربا وأبو هادي جنوبا.

فيما قال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت إن هناك وعودا بالخصوص منذ أكثر من شهر واتصالات مكثفة مع إدارات شركة الخدمات النفطية وخدمات الطرق السريعة والشرارة والراحلة أيضا في مساعى لحل الأزمة.

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