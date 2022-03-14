السفير الإسباني: نرغب بالتعاون مع ليبيا في مجالات الأمن والاقتصاد والزراعة

صرح السفير الأسباني لدى ليبيا خافيير لاراشي بأن بلاده تأمل أن يتجه الليبيون إلى توافق للتوصل إلى اتفاق يسهل عملية الانتخابات في ليبيا.

لاراشي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الإقتصادية أمس الأحد، أشار إلى أن إسبانيا ترغب بالتعاون مع ليبيا في مجالات الأمن والاقتصاد والزراعة، بالإضافة إلى عدة مشاريع أخرى مثل البنية التحتية واستيراد المواد الغدائية والنقل الجوي.

وأكد لاراشي أن السفارة الإسبانية بدأت عملها من العاصمة طرابلس منذ أشهر وتمارس عملها بشكل طبيعي دون أي صعوبات.