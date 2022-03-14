الصفراني: مجلس الدولة تراجع عن موقفه الرافض للتعديل الدستوري

أكد ‏عضو المجلس الدولة الاستشاري عبدالسلام الصفراني، أن المجلس تراجع عن موقفه بشأن رفضه للتعديل الدستوري ويتراجع أيضاً عن ترحيبه الكامل بمبادرة “ستيفاني ويليامز”.

وقال الصفراني في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن المجلس وصل إلى حل توافقي بتشكيل لجنة من 12 عضواً وفقا لما نص عليه التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري.

ونشرت قناة الأحرار، الممولة من قطر وتبث من تركيا، أسماء الأعضاء المرشحين من مجلس الدولة الاستشاري للجنة إعداد القاعدة الدستورية بالتوافق مع مجلس النواب وهم فوزية كروان، وفتح الله السريري، وأحمد يعقوب، وشعبان بوستة، وآمال الصلابي، وكامل الجطلاوي، وعبدالكريم حسين، وموسى فرج، وزينب شتي، وعبدالقادر حويلي، وشكري الأمين، ومحمد الهادي.

يشار إلى أن المستشارة الأممية طالبت مجلسي النواب والدولة بترشيح 6 أسماء لكل منهما، لتشكيل لجنة للاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات.