الحصادي: أغلب أعضاء مجلس الدولة يدعمون التوافق مع “النواب”

قال عضو ‎مجلس الدولة الاستشاري منصور ‎الحصادي، إن المجلس يستجيب لأغلبية الأعضاء الداعمين للتوافق مع ‎مجلس النواب ويشكل لجنة من 12 عضوا وفق ما جاء فى التعديل الدستوري الثاني عشر.

‏ودعا الحصادي في تصريحات صحفية، البعثة الأممية إلى دعم التوافق بين المجلسين للوصول إلى قاعدة دستورية نعبر بها إلى الانتخابات الديمقراطية الآمنة لتجديد الشرعية وإنهاء الأجسام بالطرق الدستورية والديمقراطية فى أقرب الآجال، على حد قوله.

وفي هذا السياق، نشرت قناة الأحرار، الممولة من قطر وتبث من تركيا، أسماء الأعضاء المرشحين من مجلس الدولة الاستشاري للجنة إعداد القاعدة الدستورية بالتوافق مع مجلس النواب وهم فوزية كروان، وفتح الله السريري، وأحمد يعقوب، وشعبان بوستة، وآمال الصلابي، وكامل الجطلاوي، وعبدالكريم حسين، وموسى فرج، وزينب شتي، وعبدالقادر حويلي، وشكري الأمين، ومحمد الهادي.

يشار إلى أن المستشارة الأممية طالبت مجلسي النواب والدولة بترشيح 6 أسماء لكل منهما، لتشكيل لجنة للاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات.