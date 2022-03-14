400 ميجاوات عجز في التوليد نتيجة انخفاض ضغط الغاز

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انخفاض ضغط الغاز المغذي لوحدات محطات التوليد العاملة بالغاز الأمر الذي أدى إلى عجز في التوليد وصل إلى حوالي 400 ميجاوات.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر مكتبها الإعلامي أن انخفاض الغاز من أهم المشاكل التي تواجه الشركة، حيث سجلت محطات التوليد العاملة بالغاز اليوم الاثنين انخفاض ملحوظ في ضغط الغاز المغذي لتلك الواحدات الأمر الذي أدى إلى عجز في التوليد وصل إلى حوالي 400 ميجاوات.

وأشارت الشركة إلى أن إدارة محطات التوليد ستلجأ على استعمال الوقود الخفيف (الديزل) لتغذية المحطات كبديل عن الغاز ذو الضغط المنخفض رغم فارق التكلفة الباهظ مضافاً إليها مصاريف نقله والمناولة.