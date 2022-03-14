رسالتنا واضحة لمن يريد إغلاق حقل الشرارة – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

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قال وزير النفط والغاز محمد عون في تصريحات صحافية اليوم الأثنين إن رسالتنا واضحة وضوح الشمس لمن يريد إقفال حقل الشرارة.

واوضح عون أن الوزارة طرحت رأيها في صفحة الوزارة، وأنها لا تؤيد مثل هذه المطالبات. وأنها مع احقاق الحقوق ومع التنمية المتوازنة في كافة ربوع الدولة الليبية. ومع إنصاف الموظفين والعاملين والمواطنين.

واضاف: ” وزارة النفط لا توافق أبدا على هذه الطريقة، وهي أخذ الحقوق شبه بالقوة. والإضرار بالمصالح العامة التي تمس كل المواطنين الليبيين، مثل هذه المنشاءات والحقول والموانئ النفطية. وأي مؤسسة عامة من المفترض أن لا تلمس على الإطلاق تحت أي دريعة وتحت أي ظرف”.

ونوه إلى أن مشكلة الازدحام على محطات الوقود، تبدو من الأساس من خلال كميات الوقود. التي يتم سحبها من المستودعات بسيارات التي تقوم بهذا العمل.

ونفى أن يكون هناك مشكلة في استيراد كميات الوقود اللازمة للسوق المحلي.

وفي سياق متصل أصدر أهالي وأعيان ونشطاء مؤسسات المجتمع المدني بمنطقة الهلال النفطي، بيانا الجمعة هددو فيه بإغلاق وإيقاف تصدير النفط من الموانئ بالمنطقة .

في حين أوضح الأهالي والأعيان ونشطاء مؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة إنه في حال استمرار دعم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. لحكومة الوحدة الوطنية التي وصفوها بمنتهية الولاية. سيضطرون لإغلاق ووقف تصدير النفط”.

في حين طالب الأهالي في بيانهم من المجتمع الدولي دعم الحل الليبي – الليبي الذي جاء بالحكومة الليبية المكلفة. من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، والاعتراف بها، وانهاء الانقسام. ووقف اهدار المال العام الذي تسببت به الحكومة السابقة، وفق نص البيان.

في حين طالبوا من حكومة باشاغا النظر بعين الاعتبار إلى ما تعانيه منطقة الهلال النفطي من التهميش والاقصاء. على جميع الأصعدة سواء الخدمية أو التمثيل في الحقائب الوزارية والمناصب السيادية حسب تعبيرهم.