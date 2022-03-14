مصادر: أوامر قبض في حق جميع أعضاء مجلس إدارة الأهلية للأسمنت من بينهم وزير النفط والغاز في حكومة علي زيدان

أفاد مصدر مطلع، بإصدار النائب العام أوامر قبض في حق رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية للأسمنت عبد الباري العروسي، وجميع أعضاء مجلس الإدارة لتورطهم في شبهات فساد.

وأضاف المصدر أن النيابة العامة أحالت الأحد رسالة إلى إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس، لمباشرة القبض على العروسي الذي شغل منصب وزير النفط والغاز في حكومة علي زيدان، منذ عام 2012 حتى 2014.

وكان النائب العام قد أمر في ديسمبر الماضي بحبس عضوين من مجلس إدارة الشركة الأهلية للأسمنت، ومديرها التنفيذي احتياطياً على ذمة تحقيقات أسفرت عن إثبات ارتكابهم لجرائم الرشوة، وإحداث الضرر الجسيم بالمال العام، وإساءة استعمال سلطة الوظيفة لتحقيق نفع غير مشروع للغير.