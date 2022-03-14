فؤاد من إيطاليا: ضبط الأسعار محرّم في المذهب المالكي

قال محمد فؤاد الطبيب الليبي المقيم في جنوة الإيطالية، إن معظم الليبيين مازالوا يفكرون بعقلية الكتاب الأخضر الفصل الثانى الاشتراكية حل المشكل الاقتصادي للأسف، علماً أن أساس أي اقتصاد ناجح وصحيح هو التجارة والتنافس الحر بعيداً عن تدخل الدولة وهذا هو الاقتصاد الاسلامى.

أضاف على فيسبوك: “لايوجد شى اسمه ضبط الأسعار وهو محرم فى المذهب المالكى، كما لايوجد شىء اسمه دعم أو اعتمادات أو احتكار الدولة لنشاط معين، أما أن تبيع البنزين بسعر 150 درهم وسعره الذى تشتريه به أضعاف هذا الرقم فاسمه حرق أموال الدولة، ولايمكن القبول فى أي دولة بأن يكون عدد الموظفين العموميين يقارب من 2 مليون، ولايمكن قبول بأن يباع الدولار لفلان بسعر ولفلان بسعر آخر مهما كان السبب، وهذا هو الاقتصاد أما غير ذلك فهو الجماهيرية” على حد تعبيره.