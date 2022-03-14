الدبيبة يوجه بصرف بدل إيجار لـ 1200 عائلة في سرت

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعليمات لصندوق إعمار سرت بالبدء في صرف بدل إيجار لعدد مايقارب من (1200) عائلة عن العام 2022م، وتكليف مكاتب استشارية تتولى أعمال الحصر والتقييم والبدء في إزالة كافة الركام بالمدينة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية اليوم الاثنين، بديوان رئاسة الوزراء مع أعيان مدينة سرت، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية.

وخصص اللقاء لمتابعة ملف التعويضات، وحصر الأضرار الخاصة بمدينة سرت جراء الحروب التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية.

وأستمع الدبيبة خلال اللقاء لعدد من الأعيان الذين أوضحوا أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه ملف التعويضات والذي لم يجد اهتماما من قبل الحكومات السابقة .