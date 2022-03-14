ثابت يبحث إعادة تفعيل دور ليبيا لدى جامعة الدول العربية

العنوان – القاهرة

بحث مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالمطلب ثابت إعادة تفعيل دور ليبيا لدى جامعة الدول العربية،والهيئات التابعة لها.

واستعرض ثابت خلال اللقاء بالأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير، حسام زكى رفقة وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، فتح الله الزني آلية مناسبة لسداد المساهمات المتراكمة علي الدولة الليبية طوال الفترة الماضية.

وأثنى ثابت، أثنى على مجهودات السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وتعاونه بشكل كبير من أجل إنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية المتعلقة بالدولة الليبية، داخل جامعة الدول العربية.