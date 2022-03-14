ثابت بحث مع السفير حسام زكي سبل إعادة تفعيل دور ليبيا لدى جامعة الدول العربية

ليبيا – أجرى مندوب ليبيا الدائم بجامعة الدول العربية عبد المطلب ثابت، اجتماعاً برفقة وزير الشباب بحكومة تصريف الأعمال فتح الله الزنى، مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في مكتبه بمقر جامعة الدول العربية.

ثابت بحث مع السفير حسام زكي، إعادة تفعيل دور ليبيا لدى جامعة الدول العربية، والهيئات التابعة لها، ووضع آلية مناسبة لسداد المساهمات المتراكمة، على الدولة الليبية طوال الفترة الماضية.

وفي ختام اللقاء تقدم بالشكر وعظيم الامتنان، للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، على كرم الضيافة، وحفاوة الاستقبال، وتعاونه بشكل كبير من أجل إنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية المتعلقة بالدولة الليبية، داخل جامعة الدول العربية.

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