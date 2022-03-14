لجنة عودة الجالية الليبية من أوكرانيا تحدد الأربعاء آخر موعد لإجلاء الليبيين

أخبار ليبيا 24

أعلنت لجنة تأمين عودة الجالية الليبية من أوكرانيا، أن يوم الأربعاء سيكون آخر موعد لإجلاء المواطنين الليبيين، وإعادتهم إلى أرض الوطن.

وفي بيان نشرته السفارة الليبية لدى أوكرانيا عبر فيسبوك قالت اللجنة. “إنها تخلي بهذا الإعلان مسؤوليتها من أي تبعات قد تنتج. جراء رغبة بعض المواطنين في البقاء داخل أوكرانيا، أو الدول المجاورة”.

وكانت السفارة حددت في 25 فبراير الماضي إجراءات الإجلاء. وخصصت اللجنة المشرفة على مغادرة المواطنين، أماكن للتجمع من أجل بدء عملية ترحيل.

وتحدد أن ينتقل الليبيون في المدن الأوكرانية الشرقية إلى العاصمة كييف، ومنها إلى الحدود السلوفاكية. وبالنسبة للمدن القريبة غرب كييف، فإن نقطة الالتقاء هي مدينة تشورت كيف.