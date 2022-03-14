النهر الصناعي: بدء ضخ المياه بمسارات منظومة الحساونة سهل الجفارة

أعلنت منظومة الحساونة سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي بدء عمليات ضخ المياه بمسارات المنظومة بعد عودة التيار الكهربائي لحقلي آبار الحساونة الجنوبي والشمالي.

وكانت غرفة التحكم الرئيسية لمنظومة الحساونة أعلنت عن توقف الضخ المائي للنهر الصناعي نتيجة الانقطاع التام للتيار الكهربائي على كافة حقول الآبار .

وقال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي إن العمل جارٍ للتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء لإعادة التغذية، موضحًا: من المتوقع انخفاض تدفق المياه إلى حين إعادة تشغيل حقول الآبار كما أكدت أن العمل جاري للتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء لإعادة التغذية.