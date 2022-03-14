ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 137 غراما من مخدر الكوكايين في بطرابلس وتاجوراء

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، ضبط ثلاثة أشخاص بحوزتهم 137 غرامًا من مادة يشبته في كونها مخدر «الكوكايين» في ثلاث عمليات مختلفة بطرابلس وتاجوراء.

وأوضحت الوزارة أن أعضاء فرقة التحري والقبض بقسم التحري وجمع المعلومات بمكتب تحريات تاجوراء، التابع لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنوا من «ضبط شخص يقوم ببيع وترويج المواد المخدرة، وبحوزته خمسة غرامات من مادة يشتبه في كونها مخدر الكوكايين».

وأضافت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن الشخص الثاني جرى ضبطه في عملية أخرى، حيث أُلقي القبض عليه في كمين أُعد له من قبل أعضاء القسم بمنطقة وسط طرابلس وبحوزته كمية تقدر بـ30 غرامًا من مادة يشتبه في كونها مخدر «الكوكايين».

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وأكدت وزارة الداخلية أن المتهم الثالث أُلقي القبض عليه وبحوزتهم 102 غرام من مادة يشتبه في كونها مخدر الكوكايين بعد الاستدلال والتحقيق مع المتهم الثاني الذي أرشد عن المتهم الثالث ومكان إقامته داخل طرابلس.

كما أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين الثلاثة، وإحالتهم إلى جهات ذات الاختصاص.

مادة مخدر الكوكايين المضبوطة بحوزة المتهمين. (وزارة الداخلية)