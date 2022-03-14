وزارة المالية تعلن تسليم أذونات مرتبات شهر مارس للمصرف المركزي

العنوان – طرابلس

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الإثنين أنها سلمت أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر مارس لإدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي.

وأكدت وزارة المالية أن هذه الأذونات لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة، موضحة إحالتها للإدارة المذكورة لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

وكان وزير المالية خالد المبروك أكد اليومين الماضيين أنه أصدر تعليماته بإعداد مرتبات شهر مارس.

وأضاف المبروك أنه أصدر تعليماته الفورية والعاجلة إلى الإدارات المختصة بالوزارة بضرورة إعداد أذونات الصرف الخاصة بمرتبات موظفي الدولة عن شهر مارس.