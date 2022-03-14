أبو جناح يبحث مع فريق طبي إيطالي سبل توطين العلاج بالداخل

ليبيا – استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء -وزير الصحة المكلف بحكومة تصريف الأعمال رمضان أبو جناح أمس الأحد الفريق الطبي الإيطالي، وذلك في إطار توطين العلاج بالداخل.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة سبل تعزيز التعاون الصحي المشترك بين البلدين، للرفع من مستوى الخدمات بالقطاع الصحي في ليبيا، وتحسين قدرات العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وناقش المجتمعون أهداف البلدين لتوطين العلاج في الداخل وسبل الاستفادة من الخبرات الاجنبية لرفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية في ليبيا من حيث التجهيزات، خاصةً المتعلقة بتدريب الكوادر العاملة بالقطاع الصحي في ليبيا.

من جانبه، أبدى الفريق الطبي الإيطالي استعداده التام للعمل على وضع خطة لنقل الخبرات بين البلدين في القطاع الصحي.

من جهته، أكد أبو جناح على دعمه الكامل لملف توطين العلاج بالداخل للجرحى والمرضى ،وإتاحة فرصة للاطباء الزوار للقيام بزيارات تفقدية للمراكز الصحية بكافة مناطق ليبيا.

وشدد على ضرورة تأهيل وتدريب كافة الكوادر العاملة بالقطاع الصحي ،والمتمثلة في دعم الكوادر الطبية والطبية المساعدة لفتح آفاق التطور الطبي الذي يتماشي مع التقنيات العالمية الحديثة ،وذلك بإعداد برامج تدريب عامة لهذه العناصر عن طريق الدراسة عن بعد ،بالتنسيق مع مركز التخصصات الطبية ،والملحقية الصحية “ميلانو” ،ومركز طب الطوارئ والدعم.

كما دعا أبوجناح الفريق الطبي للقيام بزيارة للمناطق الجنوبية والشرقية لتفقد الحالات المرضية لآجراء عمليات لهم في الفترة القادمة.

يذكر بأن الفريق الطبي الايطالي قد أجرى عدة عمليات الجراحية الدقيقة لعدد من الحالات المستعصية خلال زيارات سابقة أجرها الفريق في عدة مناطق في ليبيا.

هذا وقد حضر هذا الاجتماع كلٌ من مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء ،ومدير التنمية البشرية بوزارة الصحة ،ومدير عام مركز طب الطوارئ والدعم ،والمحلق الصحي بالقنصلية الليبية العامة “ميلانو” بدولة إيطاليا.

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