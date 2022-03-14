الأعلى للدولة ينتخب 12 عضواً للجنة التوافق على القاعدة الدستورية

أعلن المجلس الأعلى للدولة انتخاب 12 عضواً للجنة التوافق مع مجلس النواب، بشأن إعداد القاعدة الدستورية المنظّمة للانتخابات القادمة.

جاء ذلك في الجلسة التي عُقدت الاثنين برئاسة رئيس المجلس خالد المشري بالعاصمة طرابلس، حيث قرر أعضاء المجلس زيادة عدد الأعضاء المشاركين في هذه اللجنة إلى 12 عضواً؛ وذلك لضمان مشاركة فعالة للمرأة وجميع المكونات الثقافية.

يُذكر أن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز قد طالبت مجلسي النواب والدولة بتسمية لجنة من 6 أعضاء، في إطار مقترح لوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

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