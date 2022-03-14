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الدبيبة: صرف بدل إيجار لـ1200 عائلة في سرت

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى رئيس حكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة ، ظهر اليوم الاثنين ، بديوان رئاسة الوزراء مع أعيان مدينة سرت ، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وخصص اللقاء لمتابعة ملف التعويضات ، وحصر الأضرار الخاصة بالمدينة جراء الحروب التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية.

وأستمع الدبيبة خلال اللقاء لعدد من الأعيان الذين أوضحوا أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه هذا الملف ، والذي لم يجد اهتماما من قبل الحكومات السابقة .

وأصدر الدبيبة تعليماته لصندوق إعمار سرت بالبدء في صرف بدل إيجار لعدد مايقارب من (1200) عائلة عن العام 2022م ، وتكليف مكاتب استشارية تتولى أعمال الحصر والتقييم والبدء في إزالة كافة الركام بالمدينة.

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قناة ليبيا الحدث

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