منشور وزاري يحدد أولويات السياسة المالية لـ«حكومة باشاغا»

طالب أسامة حماد، وزير التخطيط والمالية بالحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة، بالعمل بأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.

ونص منشور الوزير رقم 1 لسنة 2022، على تولي الوزارات المستحدثة والهيئات والمؤسسات العامة إعداد مقترح مشاريع ميزانياتها، وإحالتها إلى وزارة المالية والتخطيط، وفقًا للتحديث الذي طرأ على الهيكلية الإدارية للحكومة، وما يصاحبها من متغيرات بالمراكز القانونية والمالية.

توسيع قاعدة جباية الإيرادات وإنجاز قانون جدول الرواتب

ودعا حماد كافة الوزارات ومؤسسات الدولة إلى توسيع قاعدة جباية الإيرادات وتوريدها خلال موعد استحقاقها، بالإضافة إلى توفير الميزانيات التشغيلية لقطاع النفط والغاز، واستكمال وإنجاز مشروع قانون توحيد جدول رواتب العاملين بالدولة، وإنهاء حالة التفاوت بين شرائح موظفي الدولة، والإسراع في إحالته وعرضه على مجلس النواب لاعتماده، والتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي وتضمينه في الميزانية العامة للدولة لإخراجه إلى حيز التنفيذ وفقًا للقانون.

استمرار منحة دعم الأسر والزواج والدعم

وطالب باستمرار تنفيذ القرارات التي تمس حاجة الفرد بشكل مباشر، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والمالي والسياسي والأمني كالقانون رقم (6) لسنة 2021م بشأن منحة دعم الأسر الليبية، المقدرة بـ50 ألف دينار لكل أسرة، ودعم صناديق الإعمار لكافة المدن الليبية.

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ودعا إلى تضمين وتفعيل نظام التأمين الصحي لكافة العاملين بالدولة الليبية وإدراجه ضمن الميزانية الحالية للعام الحالي، بالإضافة إلى النظر في قانون رواتب المتقاعدين بما يحفظ كرامتهم ويتماشى مع متطلبات الحياة، واستمرار صرف منح الزواج وفقًا للقانون الصادر عن مجلس النواب، والباب الرابع في الميزانية وهو المعني بباب الدعم، خاصة دعم الأدوية والكهرباء والنظافة العامة والمياه والصرف الصحي، وكذلك المحروقات.

استكمال المشروعات المتوقفة وإنعاش الشركات المتعثرة

وحث كافة الشركات الوطنية والأجنبية على استكمال المشاريع المتوقفة والمتعثرة حسب العقود المبرمة، والإسراع في تنفيذها بما يخدم ويحقق النهضة والإعمار في كافة مجالات الحياة، بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة في كافة البلديات، والعمل على توطين العلاج بالداخل عن طريق دعم المستشفيات والمراكز الصحية في البلديات وتزويدها بالأجهزة الحديثة والعمل بنظام شراء الخدمة الصحية.

وتضمن المنشور وضع علاج جذري وحلول مناسبة لمشاكل الشركات الوطنية المتعثرة، والتنسيق مع الحكومة في وضع الخطط اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى وإصدار أوامر الصرف والتحويلات الخاصة، وتحديد المشاريع التي تحقق الأولويات الضرورية ومعالجة المختنقات الحالية.