وزير مالية حكومة الاستقرار يؤكد استكمال مشروع قانون توحيد جدول المرتبات

العنوان – طبرق

أكد وزير المالية والتخطيط بحكومة الاستقرار أسامة حماد اليوم الإثنين استكمال مشروع قانون توحيد جدول مرتبات العاملين بالدولة وإنهاء التفاوت بينها.

وأضاف في بيا له أنه سيتم العمل بأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.

وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية للبلاد تحتم على جميع الوزارات والهيئات جباية الإيرادات وتحصيلها.

واكد حماد دعم مؤسسة النفط بتوفير الميزانيات التشغيلية التي يحتاجها قطاع النفط، إضافة إلى العمل مع المصرف المركزي وخلق روح الانسجام بين المؤسسات المالية والنقدية.

وأوضح أنه سيتم مدّ جسور التعاون مع المؤسسات الرقابية المتمثلة في ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، ومتابعة القروض الخارجية لصالح الدولة بتفعيل إدارة المؤسسات بالوزارة

وشدد على تفعيل نظام التأمين الصحي لكل العاملين بالدولة، وإدراجه ضمن الميزانية، والنظر في قانون المتقاعدين بما يحفظ كرامتهم.

ولفت إلى أنه سيتم حث الشركات على استكمال المشاريع المتوقفة وتحديد الأولويات، ودعم المشروعات الصغرى ومراكز علاج الأورام، وتوطين العلاج بالداخل، وحل مشاكل الشركات المتعثرة