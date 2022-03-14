نورلاند يتوجه للقاهرة لبحث الوضع الليبي

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، عن زيارة يقوم بها السفير نورلاند للعاصمة المصرية القاهرة اليوم الإثنين، للقاء كبار المسؤولين المصريين.

وسيناقش نورلاند في زيارته كيفية المُضي قُدماً في ليبيا، وكيف يمكن لمصر والولايات المتحدة العمل كشريكين مع جميع الأطراف لدعم تطلعات الليبيين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، حسب ما جاء في تغريدة على صفحة السفارة الرسمية.

ويقوم نورلاند منذ أيام بدور الوسيط بين رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، في محاولة لجمع الرجلين على طاولة المفاوضات للوصول إلى مخرج من الأزمة الراهنة.

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