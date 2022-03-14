بعد توقفها لساعات.. منظومة الحساونة تعلن عودة الضخ المائي

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي، اليوم الاثنين، عودة ضخ المياه بمنظومة الحساونة سهل الجفارة.

وأكد الجهاز في بيان مقتضب عبر صفحته بـ فيسبوك. عودة التيار الكهربائي لحقلي آبار الحساونة الجنوبي والشمالي وبدء عمليات الضخ بمسارات المنظومة.

يذكر أن التوقف دام لساعات بعد انقطاع تام للتيار الكهربائي الأمر الذي تسبب في إيقاف الضخ وفق تصريحات الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي، في وقت سابق اليوم.

وكان قد توقع الساعدي انخفاض تدفق المياه إلى حين تشغيل الآبار بالتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء.