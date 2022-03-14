التكبالي: باشاغا يستطيع العمل من طرابلس

قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن رئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الحميد الدبيبة الذي يدعي بأنه سوف يجرى الانتخابات بعد ثلاثة أشهر، طلب من بعض النواب منذ شهرين أن يوقعوا له على وثيقة لكي يبقى عامين آخرين.

وأضاف التكبالي في تصريحات صحفية، أن هذه الوثيقة كانت ستخرج منذ ثلاثة أشهر، ولكنها خرجت في تلك الأيام، وبعض النواب وقعوا ولكن حينما خرج البيان نفى أكثر الأعضاء توقيعهم وقالوا إن اسمهم تم إجحامه في الوثيقة.

وأشار إلى أن نية الدبيبة في الانتخابات هي نية فارغة وليس له فيها من شيء، بعدما ظل في السلطة لمدة سنة كاملة دون شيء يذكر، على حد قوله.

وتابع التكبالي: مجلس النواب قال كلمته وانتخب فتحي باشاغا ليكون رئيسا للوزراء، وأي هراء بعد ذلك ليس مقبولاً، والدبيبة أنهى مدته وعليه أن يخرج إذا كان يحب ليبيا، أما إذا كان يريد أن يبقى رئيسًا للوزراء بلا وزراء فهذا من شأنه.

وواصل: على باشاغا ألا يقبل بمفاوضات تحد من سلطته، أو تعطي للخصم الآخر مكانًا أو وقتًا زائدًا، وقمنا بتكوين الحكومة الجديدة لأننا نعلم جيدًا أن الدبيبة ليس مؤهلا لأن يقود البلاد.

واستكمل التكبالي: من الممكن أن يسعى الدبيبة لعقد مساومات لكي يبقى في ليبيا ويحتفظ بأمواله، والحكومة الجديدة لم تأت لتحاكم أحد، ولكن كل من قام بشيء ليس في حدود القانون عليه أن يحاكم في المستقبل حينما تستقر البلاد.

واشترط النائب على كل من يريد التدخل للوساطة، أن يقولوا للدبيبة إنك خاسر ومُقال ولم تعد رئيسًا للوزراء، وإلا ستبقى وحيًدا وسوف يحتفظ التاريخ باسمك بطريقة لا تسرك.

وأكد التكبالي أن باشاغا يستطيع أن يعمل داخل العاصمة طرابلس، والدول التي تريد أن تتدخل وبعثة الأمم المتحدة والمستشارة الأممية ستيفاني وليامز، جميعهم ليس لهم الحق في التدخل بين الليبيين.