مساعٍ دبلوماسية لعودة الأمانة العامة لتجمع الساحل والصحراء إلى طرابلس

أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد عيسى، أن عودة الأمانة العامة لتجمع دول الساحل والصحراء للعمل في مقرها الرئيسي بالعاصمة طرابلس، إشارة مهمة للعالم أنّ دولة ليبيا تشهد حالة استقرار واضحة المعالم.

جاء ذلك خلال لقاء عيسى بالأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء “بريجي رافيني” الاثنين، والذي يقوم بزيارة لليبيا في إطار وضع الترتيبات اللازمة لعودة الأمانة العامة للتجمع للعمل في مقرها الرئيسي بالعاصمة طرابلس، وفق منشور للخارجية.

وأشار عيسى إلى أن وزارة الخارجية تسعى لتوفير كافة التسهيلات اللازمة لعودة مقر الأمانة العامة للعمل من طرابلس، لافتاً إلى أن عودة التجمع بداية جديدة لتفعيل دور ليبيا المهم في الفضاء الإقليمي والقارّي، خاصة وأن دولة ليبيا كان لها الدور الأساسي في تأسيس التجمع عام 1998.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية