المجلس الأعلى للدولة يختار اليوم 12 عضوا لاعنماد 6 منهم للجنة القاعدة الدستورية وفق مقترح ستيفاني

طرابلس 14 مار 2022 (وال)- عقد المجلس الأعلى للدولة جلسته الرسمية اليوم الإثنين، للتصويت على الأعضاء الــ 6 الذين سيمثلون في لجنة إعداد القاعدة الدستورية بالتوافق مع مجلس النواب وعددهم 12 عضوا، أي 6 أعضاء من مجلس النواب، و6 أعضاء من المجلس الأعلى للدولة.

وفي اتصال مع وكالة الأنباء الليبية؛ أفاد عضو مجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر إن “المجلس اختار 12 عضوا ليكون 6 منهم أعضاء بلجنة إعداد “القاعدة الدستورية” بينما يكون الــ 6 الآخرين مستشارين”.

وأضاف الشاطر أن الأعضاء الــ 12 الذين تم التصويت والاختيار عليهم، هم : أحمد يعقوب، وآمال الصلابي، وشعبان بوستة، وشكري لامين، وزينب شتي، وكامل الجطلاوي، ومحمد الهادي، وموسى فرج، وفوزية كروان، وفتح الله السريري، وعبدالقادر احويلي، وعبدالكريم حسين”.

وقالت مصادر من داخل المجلس لوكالة الأنباء الليبية، إن الحضور الذين أدلوا بأصواتهم اليوم الإثنين لاختيار ممثلي الأعلى للدولة قد تجاوز 56 عضوا، وأنه تم اختيار 6 أعضاء إضافيين عن الــ 6 المقترحين في مبادرة مستشارة أمين عام الأمم المتحدة “ستيفاني ويليامز”، لأن العدد “6” ليس كافيا لتمثيل المرأة وغيرها من مكونات المجلس الأعلى للدولة. (وال)

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