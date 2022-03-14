السفير الأمريكي لدى ليبيا يزور القاهرة لبحث تسوية للأزمة الليبية

قالت السفارة الأمريكية في ليبيا إن السفير ريتشارد نورلاند يزور العاصمة المصرية القاهرة اليوم الاثنين للقاء كبار المسؤولين المصريين ومناقشة كيفية المضي قدمًا في ليبيا، وكيف يمكن لمصر والولايات المتحدة، كشريكين، العمل مع جميع الأطراف لدعم تطلعات الليبيين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، وفق تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع «تويتر».

ولم تقدم السفارة الأمريكية أي تفاصيل أخرى بشأن زيارة نورلاند الذي يزور مصر بعد يومين من حديثه عن مفاوضات محتملة بين رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، ورئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة.

والتقى نورلاند باشاغا في تونس السبت الماضي، مشيدا بخطواته للانخراط في مفاوضات عاجلة تيسرها الأمم المتحدة وأمريكا للوصول إلى تفاهم سياسي مع الدبيبة الضي أبدى استعداده للحوار.

وقال نورلاند عقب اللقاء: “سيتم تحديد شكل ومكان المحادثات من قبل الأطراف نفسها بالتشاور مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، ويظلّ موقف الولايات المتحدة واضحا: نحن نحترم حق الليبيين في تقرير مستقبلهم بأنفسهم”.