الدبيبة يعلن صرف 9 أشهر من منحة الأبناء بمناسبة شهر رمضان

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الإثنين، عن صرف 9 أشهر من منحة الأبناء، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، مهنئًا الليبيين بقدوم الشهر الكريم.

وقال الدبيبة، في كلمة قصيرة بثتها منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية مساء اليوم الإثنين، إن الأشهر الثلاثة الأولى جرى إيداعها بالفعل، على أن يجرى صرف الأشهر الستة الأخرى قبل شهر رمضان بأيام.

وأشار إلى أن الأسرة المكونة من 4 أفراد ستحصل على 3600 دينار قبل شهر رمضان، هي مجموع الأشهر التسعة بواقع 400 دينار لكل شهر.

وفي سياق مواز، دعا الدبيبة التجار إلى عدم استغلال الظروف الحالية أو ظروف الشهر المرتقب، وزيادة الأسعار على المواطنين.